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среда, 24 февраля 2021 11:32

Лунин уйдет в аренду. Вместо него "Реал" подпишет испанского вратаря

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Лунин уйдет в аренду. Вместо него &quot;Реал&quot; подпишет испанского вратаря
Андрей Лунин сыграл один матч за "Реал".фото Reuters

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может летом вновь быть отдан в аренду. Он не смог составить конкуренцию основному голкиперу клуба бельгийцу Тибо Куртуа.

В услугах вратаря сборной Украины заинтересованы "Эйбар" и "Гранада". Об этом сообщает La Razon.

"Гранада" испытывает проблемы на вратарской позиции, так как Руи Силва перейдет в "Бетис" по окончанию контракта, тогда как у "Эйбара" Марко Дмитрович подписал предварительный контракт с "Севильей".

"Реал" готов подписать вратаря "Леванте" Дани Карденаса, который стал открытием текущего сезона.

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В нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" 1 кубковый матч, в котором пропустил 2 мяча. Его клуб досрочно выбыл из розыгрыша.

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