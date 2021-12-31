Лунин снова не будет играть? Вратарь "Реала" выздоровел от коронавируса за один день

Тибо Куртуа играет за "Реал" с лета 2018 года. Фото: Reuter

Вратарь сборной Бельгии и мадридского "Реала 29-летний Тибо Курта выздоровел от коронавируса.

29 декабря бельгиец сдал положительный тест, а на следующий день два теста оказались отрицательными.

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"У меня было два подряд отрицательных результата ПЦР-тестов. Жду разрешения соответствующих органов, чтобы получить возможность играть", – написал бельгийский вратарь в своем Twitter.

Если Куртуа не сможет играть, то украинский Андрей Лунин сможет сыграть первый матч за "Реал" в текущем сезоне.

"Реал" единолично лидирует в Примере после 19 игр. 2 января мадридцы проведут матч против "Хетафе", а через три дня против "Алькояно" в 1/16 финала Кубка Испании. Андрей Лунин выступает за Реал с 2018 года, но провел только один официальный матч за команду.