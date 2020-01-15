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среда, 15 января 2020 15:07

Лунин попал в заявку на следующий матч "Овьедо"

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Лунин попал в заявку на следующий матч &quot;Овьедо&quot;
Андрею Лунину гарантировали место в основном составе

Украинский вратарь Андрей Лунин вошел в список из 20 игроков, которые будут готовиться к матчу 23-го тура Сегунды против "Альмерии". Встреча состоится завтра, начало – в 22.00. Игрок заявлен в новой команде под 25-м номером.

"Реал" и "Вальядолид" сегодня договорились о досрочном разрыве соглашения, голкипер перешел на правах аренды до конца сезона в "Овьедо". Игрок уже провел первую тренировку с новой командой. Об этом сообщает "Трибуна".

"Овьедо" гарантировал Лунину полноценную игровую практику.

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Новый клуб Лунина занимает 17-е место в Сегунде, от зоны вылета его отделяет 1 очко.

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