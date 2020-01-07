Лунин попал в сборную разочарований первой части сезона Ла Лиги

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в сборную разочарований первой части сезона чемпионата Испании.

Испанская газета "Marca" презентовала символическую сборную разочарований первой половины сезона Ла Лиги, где место в воротарх досталось украинсьокому вратарю.

Украинский вратарь провел только один официальный матч в текущем сезоне за свою команду. В "Вальядолиде" видят в Лунину только дублера для основного вратаря Жорди Масипа.

Автор: Марка

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Андрей Лунин перешел из "Зари" в "Реал" летом 2018 года, но вынужден приобретать игровые практики выступая в аренду.