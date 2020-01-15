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среда, 15 января 2020 12:06

Лунин подписал контракт с Овьедо

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Лунин подписал контракт с Овьедо
Андрей Лунин второй год остается без игровой практики в Испании

"Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве контракта украинского вратаря Андрея Лунина. Игрок уже прибыл в Овьедо для подписания контракта. Клуб объявил о его аренде.

В составе "Вальядолида" Лунин провел 2 матча в Кубке Испании. Об этом сообщает "Трибуна"

В прошлом году Андрей Лунин был арендован в "Реала" "Леганесом" в составе которого провел 7 матчей. После этого перешел в "Вальядолид", надеясь увеличить игровую практику, но этого не произошло.

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Лунин – запасной вратарь сборной Украины, которая летом примет участие в чемпионате Европы.

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