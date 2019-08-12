Лунин перейдет в команду Роналдо

Лунин отправится в очередную аренду

Украинский вратарь Андрей Лунин проведет следующий сезон в "Вальядолиде".

По информации "Marca", "Реал" и "Вальядолид" согласовали переход украинского вратаря Андрея Лунина в рамках арендного соглашения на один год. Сам вратарь дал согласие на переход.

Президентом "Вальядолида" является легендарный в прошлом игрок "Реала" и сборной Бразилии Роналдо, поэтому между двумя клубами установились хорошие отношения и мадридцы готовы отдавать футболистов в аренду.

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В "Вальядолиде" Лунину, вероятно, придется конкурировать с 30-летним Хорди Масипом. В прошлом сезоне Примеры он провел 35 матчей.