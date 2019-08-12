Лунин перейдет в команду Роналдо

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
2 Просмотров: 387
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 792
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1467
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2988
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2151
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4941
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14535
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15876
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 846
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 3006
Фото
Все фото
10
6
3
12
15
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре АПЛ
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
19-летний игрок забил фантастический гол в дебютном матче
Милевский забил эффектный гол в Беларуси
Милевский забил эффектный гол в Беларуси
Василий Ломаченко взял реванш у россиянина
Василий Ломаченко взял реванш у россиянина
"Брюгге" побуждает в тяжелом матче чемпионате Бельгии перед игрой в Киеве
"Брюгге" побуждает в тяжелом матче чемпионате Бельгии перед игрой в Киеве
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4484
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4104
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 846
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7785
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1224
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 15:02

Лунин перейдет в команду Роналдо

  Комментировать
Лунин перейдет в команду Роналдо
Лунин отправится в очередную аренду

Украинский вратарь Андрей Лунин проведет следующий сезон в "Вальядолиде".

По информации "Marca", "Реал" и "Вальядолид" согласовали переход украинского вратаря Андрея Лунина в рамках арендного соглашения на один год. Сам вратарь дал согласие на переход.

Президентом "Вальядолида" является легендарный в прошлом игрок "Реала" и сборной Бразилии Роналдо, поэтому между двумя клубами установились хорошие отношения и мадридцы готовы отдавать футболистов в аренду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милевский забил эффектный гол в Беларуси

В "Вальядолиде" Лунину, вероятно, придется конкурировать с 30-летним Хорди Масипом. В прошлом сезоне Примеры он провел 35 матчей.

https://sport.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лунин перейдет в команду Роналдо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 112851
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 35335
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 27144
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 17085
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 14697
Спорт
Ненужный "Динамо" форвард стал лучшим игроком тура у УПЛ
Ненужный "Динамо" форвард стал лучшим игроком тура у УПЛ Просмотров: 135
Украинец победил на чемпионате США по шахматам
Украинец победил на чемпионате США по шахматам Просмотров: 117
Во Львове во время матча "Карпат" включили песню сторонника Путина
Во Львове во время матча "Карпат" включили песню сторонника Путина Просмотров: 675
Стало известно, сколько получил Усик за предыдущий чемпионский бой
Стало известно, сколько получил Усик за предыдущий чемпионский бой Просмотров: 261
Игрок "Динамо" назвал футболиста "Шахтера" клоуном
Игрок "Динамо" назвал футболиста "Шахтера" клоуном Просмотров: 261
Больше всего комментируют
23
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
20
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
2
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Голосов: 1090
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua