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воскресенье, 12 января 2020 09:30

Лунин отбил два пенальти в Кубке Испании

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Лунин отбил два пенальти в Кубке Испании
Андрей Лунин остается вторым голкипером сборной Украины и ищет клуб, где будет иметь игровую практику

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин попал в стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Испании против "Марбельи" (1:1, 4:1, по пенальти) из Сегунды Б (третий по силе испанский дивизион).

Голкипер пропустил первый гол в составе команды, а затем отбил 2 из 3 ударов в серии послематчевых пенальти и вывел "Вальядолид" в следующий раунд. Об этом сообщает "Трибуна".

Ранее появилась информация, что Лунин не останется в составе "Вальядолида" из-за отсутствия игровой практики и в ближайшее время перейдет в "Овьедо".

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Это второе появление Лунина в сезоне в составе команды. Дебют случился на предыдущей стадии Кубка, по его воротам ударов не нанесли.

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