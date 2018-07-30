Лунин начал тренировки с "Реалом" в США

Украинский новичок "Реала" Андрей Лунин провел первую тренировку с основной командой мадридцев на предсезонном сборе в США.

19-летний вратарь отправился в Майами, где его команде предстоит провести товарищеские матчи в рамках Международного кубка чемпионов.

Украинец уже успел потренироваться вместе со своими конкурентами по воротам Кейлором Навасом, Кико Касильей и Лукой Зиданом.

Андрей Лунин вошел в заявку клуба на предсезонное турне по США и участие в Международном кубке чемпионов.

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