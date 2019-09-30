Лунин хочет покинуть "Вальядолид" - испанские СМИ

Андрей Лунин не имеет игровой практики в "Вальядолиде". Фото: УАФ

Украинский голкипер "Вальядолида" Андрей Лунин недоволен своим текущим игровым положением и хочет покинуть расположение клуба

Об этом пишет "Спортарена".

В связи с этим президент "Реала" Флорентино Перес в срочном порядке ищет пути решения возникшего конфликта игрока с его нынешним клубом.

В случае, если 20-летний голкипер по-прежнему будет начинать матчи со скамейки запасных, то "Реал" будет настаивать на расторжении аренды. Далее будет рассматриваться перевод игрока в первую команду, или же поиски клуба из Сегунды, с которым можно заключить договор.

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Андрей Лунин еще ни разу не сыграл за "Вальядолид", проведя 7 матчей в запасе. Украинский вратарь был приобретен "Реалом" в 2018 году, а прошлый сезон провел на правах аренды в "Леганесе"