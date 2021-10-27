Лукас Эрнандес не сядет в тюрьму

Жена принесла неприятности футболисту. Фото: Reuters

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Лукас Эрнандес, приговорённый к шестимесячному тюремному заключению, не сядет в тюрьму за нарушение запрета приближаться к нынешней жене Амелии де ла Оса Лоренте, сообщает GFFN.

Мадридский суд удовлетворил апелляцию футболиста. Шестимесячный тюремный срок будет для Эрнандеса условным на ближайшие четыре года. Лукас также выплатит штраф €94 тыс.

В 2017 году, будучи игроком "Атлетико", Лукас избил де ла Оса Лоренте, которая на тот момент была его девушкой. Местный суд рассмотрел дело о домашнем насилии и вынес приговор - 31 день общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров. Позже пара воссоединилась и в том же году состоялась свадьба. Тем не менее запрет Лукаса на приближение к Амелии сохранился. А этим летом они вместе провели отпуск. Суд счёт это нарушением запрета и вынес приговор - шесть месяцев тюрьмы.

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"Бавария" является соперником киевского "Динамо" в группе Лиги чемпионов. В первом матче в Мюнхене немецкий клуб разгромил киевлян со счетом 5:0.