лукаку уже играл за "Челси". Фото: Reuters

Бельгийский нападающий итальянского "Интера" Ромелу Лукаку завершает трансфер в лондонский "Челси". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

"После завершения первой части медицинского обследования в Милане Ромелу Лукаку летит в Лондон на частном самолете, чтобы завершить свой переход в "Челси". Официальное объявление трансфера и презентация игрока состоятся на этой неделе. Лукаку переходит в "Челси" из "Интера" за 115 миллионов евро", — написал инсайдер в социальной сети.

Бельгиец выступает за "Интер" с 2019-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча, в том числе шесть с пенальти, и отдал 11 голевых передач. В составе "Интера" он стал чемпионом Италии.

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Лукаку уже выступал за "Челси". Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.