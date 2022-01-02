Лукаку наказали за скандальное интервью

Тухеь и Лукаку поссорились. Фото: Sky Sports

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку не сыграет в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем", сообщает журналист Дэвид Орнштейн на своей странице в "Twitter".

Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из "Интера" и недовольство схемой Тухеля в "Челси". В двух предыдущих матчах АПЛ форвард забил два гола.

На игре не будет также тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, у которого обнаружили коронавирус.

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Матч 21-го тура английской Премьер-лиги "Челси" — "Ливерпуль" состоится сегодня, 2 января, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало встречи — в 18:30