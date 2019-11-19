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вторник, 19 ноября 2019 15:02

Луис Энрике вернулся к работе со сборной Испании после трагической потери дочери

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Луис Энрике вернулся к работе со сборной Испании после трагической потери дочери
Луис Энрике вернулся к работе после 5 месячной паузы. Фото: рейтер

Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании после 5 месячной паузы.

Решение об изменениях на тренерском мостике команды сообщил президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес на специальной пресс-конференции.

Федерация и Энрике воспользовались предварительной договоренности, согласно которой он мог вернуться к рулю "Фурии Рохи". Испанский специалист покинул сборную в июне этого года ради своей дочери - девочка боролась со страшной болезнью, но, к сожалению, умерла.

Все это время командой руководил помощник Энрике Роберто Морено, в 6 матчах одержал 4 победы и дважды сыграл вничью, сообщает "Футбол 24"

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Испания уверенно выиграла группу F в отборе на Евро-2020 и заранее гарантировала себе участие в основной стадии турнира.

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