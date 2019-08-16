Луганская "Заря" в следующем раунде Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом"

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которых определились все участники плей-офф раунда еврокубка.
На этой стадии Украина уже потеряла одну команду – "Мариуполь" по сумме двух встреч проиграл голландскому АЗ и вылетел с Лиги Европы, сообщает Сегодня.
Борьбу за групповой этап продолжает луганская "Заря", которая в ответном матче обыграла ЦСКА и вышла на испанский "Эспаньол".
Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 августа.
Все пары плей-офф раунда Лиги Европы:
Путь чемпионов:
"Судува" (Литва) – "Ференцварош" (Венгрия)
"Копенгаген" (Дания) – "Рига" (Латвия)
"Селтик" (Шотландия) – АИК (Швеция)
"Арарат-Армения" (Армения) – "Дюделанж" (Люксембург)
"Лудогорец" (Болгария) – "Марибор" (Словения)
"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Словакия) – ПАОК (Греция)
"Астана" (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь)
Основной путь:
"Торино" (Италия) – "Вулверхэмптон" (Англия)
АЕК (Греция) – "Трабзонспор" (Турция)
"Легия" (Польша) – "Рейнджерс" (Шотландия)
"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
"Стяуа" (Румыния) – "Гимарайнш" (Португалия)
"Гент" (Бельгия) – "Риека" (Хорватия)
ПСВ (Нидерланды) – "Аполлон" (Кипр)
"Эспаньол" (Испания) – "Заря" (Украина)
"Партизан" (Сербия) – "Мольде" (Норвегия)
"Брага" (Португалия) – "Спартак" (Москва, Россия)
"Мальме" (Швеция) – "Бней Иегуда" (Израиль)
"Страсбург" (Франция) – "Айнтрахт" (Германия)
"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Антверпен" (Бельгия)
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В групповом турнире Лиги Европы от Украины выступит как минимум две команды – "Александрия" и "Динамо". Киевляне оказались в ЛЕ после того, как вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Брюгге" (0:1, 3:3).
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