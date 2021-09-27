Лучший хоккеист Украины показал отвратительный расистский жест

Денискин принес свои извинения. Фото: uhl.ua

26 сентября в матче Украинской хоккейной лиги встречались победители двух последних чемпионатов – "Кременчук" на своей площадке принимал "Донбасс". Эта вывеска является одной из самых принципиальных, поэтому накал страстей в каждом матче неизменно является очень высоким. Иногда даже слишком.

Главным действующим лицом встречи стал нападающий хозяев Андрей Денискин. В первом периоде форвард открыл счёт в матче, и до начала второй двадцатиминутки его гол был единственным. Во второй трети "Донбасс" быстро отыгрался и даже вышел вперёд, но к середине периода на табло горели цифры 2:2. С каждой минутой напряжения на льду становилось всё больше, а сама игра – всё жестче.

Естественно, что увеличилось и количество потасовок между игроками, и одна из них закончилась расистским скандалом. На 36-й минуте встречи всё тот же Денискин, поучаствовав в массовом столкновении игроков, уже после того, как арбитры разняли участников схватки, изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Смерек попытался ответить обидчику издалека, однако товарищ по команде удержал его и не позволил подкатиться к Денискину.

За такое поведение Андрей получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца встречи. Однако и без него "Кременчук" сумел в третьем периоде вырвать победу, что позволило "Кременчуку" сравняться по очкам с "Донбассом" в турнирной таблице.

По окончании встречи Денискин принёс публичные извинения, которые он опубликовал на своей странице в "Инстаграме". "Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба "Донбасс" Джейленом

Смереком. Во время матча "Кременчук" — "Донбасс" я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные", — написал нападающий.

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В отношении игрока, который был признан лучшим нападающим УХЛ в прошедшем сезоне, открыто дисциплинарное дело. Поэтому весьма вероятно, что какое-то время "Кременчук" будет вынужден играть без одного из своих лучших хоккеистов.