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воскресенье, 28 июля 2019 10:11

"Лучший дриблер чемпионата Украины не имеет места в основе"

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&quot;Лучший дриблер чемпионата Украины не имеет места в основе&quot;
Рафаилов хочет ограничить аренду игроков

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об интересе к Назарию Русину и проблемах аренды игроков..

— Есть интерес к Русину, и мы договаривались. Но тут дело в другом — травма Соля. Мы потеряли много времени и вновь активно ищем нападающего. Если "Динамо" заявит Русина на ЛЧ, то нам уже нет смысла его брать – пишет "Трибуна"

— Я думаю, что с арендами нужно что-то делать. Мое предложение — ограничить число арендованных футболистов. Я с этим сталкивался, когда есть 10 арендованных, а тренер не знает кого и куда можно ставить. Состоятельные клубы забирают на детском уровне самых талантливых, а потом не знают, что с ними делать.

Например, Тотовицкий. В Украине нет дриблера, лучшего за Тотовицкого. Он пришел к нам, но я с Вернидубом воевал, что Тотовицкому нужно давать шанс. Только заиграл — его забрали. Посмотрите, где был Малышев, Малиновский, тот же Караваев, — сказал Рафаилов.

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Ранее сообщалось, что "Заря" может арендовать Русина.

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