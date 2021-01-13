Лучшего бомбардира чемпионата Украины перевели в дубль

Шахаб буде вторым иранцем в "Заре". Фото "Олимпик"

Форвард "Олимпика" Шахаб Захеди подписал предварительный контракт с "Зарей", сообщает "ТаТоТаке".

Полноценное соглашение будет подписано летом, когда 25-летний иранец станет свободным агентом.

"Заря" хотела получить Шахаба зимой, предложив "Олимпику" обмен на Михайла Перовича и процент с последующей продажи иранского форварда. Президент донецкого клуба Владислав Гельзин отклонил это предложение.

"Олимпик" все еще хочет попытаться продать нападающего в европейский клуб. Препятствием может стать внесение в базу УАФ Шахаба как игрока "Зари".

Руководство донецкого клуба решило перевести Шахаба в дубль из-за отсутствия мотивации на тренировках. Он не полетит на сбор с командой, хотя генеральный директор"Олимпика" Алексей Антонов и главный тренер Игорь Климовский говорили об обратном.

Ожидается, что в ближайшие дни дончане подпишут форварда-легионера.

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В этом сезоне Шахаб забил 8 голов и сделал 1 голевой пас в 11 матчах УПЛ.