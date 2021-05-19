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среда, 19 мая 2021 18:24

Луческу вакцинировали в Румынии

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Луческу вакцинировали в Румынии
Мирча Луческу отдыхает на родине. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" 76-летний Мирча Луческу получил прививку вакциной Pfizer от коронавируса в Румынии.

"Я думаю, каждый должен понять, что настало время, когда мы должны сделать этот шаг. Мы не можем вернуться в прошлое, потому что не знаем, когда придет четвертая волна, пятая или другие формы COVID.

Таким образом, абсолютно необходимо уметь быть друг с другом, уметь разговаривать, обниматься, быть людьми, потому что во время пандемии мы не были нормальными людьми.

В конце концов, это вопрос ответственности каждого из нас, особенно если мы собираемся путешествовать, чтобы связаться с другими людьми.

Я не боялся побочных эффектов. Что может случиться? На любую вакцину у меня были абсолютно нормальные реакции. На те, что я делал несколько лет назад, они тоже были абсолютно нормальными", – сказал Луческу.

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Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" в июле прошлого года. В первом сезоне он выиграл с клубом три трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок. В Лиге Европы клуб дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту "Вильярреалу".

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