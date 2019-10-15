Луческу согласовал контракт из московским "Динамо"

Ранее Луческу соглашался работать с клубами, которые претендуют на чемпионство

Румынский тренер Мирча Луческу, известный в Украине по многолетней работе с "Шахтером", достиг принципиальной договоренности с руководством московского "Динамо".

Об этом сообщает sport.ua

В ближайшее время стороны должны будут согласовать последние детали сотрудничества, после чего о приходе Луческу на пост главного тренера "Динамо" будет объявлено официально.

Напомним, ранее у Мирчи Луческу уже был опыт работы в чемпионате России. После ухода из "Шахтера", румын в сезоне-2016/17 возглавлял "Зенит", но не добился с питерцами ничего, кроме выигрыша Суперкубка России.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, откуда он ушел в феврале нынешнего года.

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После 12 туров "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.