"Луческу сказал мне, чтобы я больше в "Динамо" не возвращался" - Супряга

Владислав Супряга. Фото: ФК "Динамо"

Тренер "Динамо" Мирча Луческу пожелал Владиславу Супряге перед переходом в "Сампдорию", чтобы игрок больше не возвращался в Украину.

Об этом рассказал новый футболист итальянского клуба YouTube-канала BurBuzz.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супруга, Рамирес и Сикан ушли, Шабанов на паузе. Какими были последние трансферы "Шахтера" и "Динамо"

"Мы с ним очень хорошо пообщались, попрощались. И он мне сказал, чтобы я больше сюда не возвращался. В хорошем смысле. Пожелал мне удачи. Сказал, чтобы я трудился, и что это для меня большой шаг, и чтобы я не упускал свой шанс", - сказал футболист.

Супряга отметил, что он благодарен румынскому наставнику за всё.

"Я очень благодарен ему за всё, что он для меня сделал. Я вырос как игрок, я вырос как личность. Я, наверное, всю жизнь буду благодарен ему за это. Мы и вне поля много с ним общались. Он меня поддерживал. Я очень благодарен ему", - добавил Владислав.

Вспомнил игрок и тот момент, когда Луческу заменил его в первом тайме во время поединка УПЛ с "Рухом".

"Опустошение... Ты просто не понимаешь, что происходит. не можешь прийти в себя. Мы с ним после этого матча разговаривали. Он сказал, что для меня это уроком будет. И он был прав. Но да, было немного неприятно", - подытожил Супряга.

Супряга провел первый сбор с первой командой "Динамо" в Испании, после чего его отдали в аренду в "Сампдорию". В этом сезоне Владислав провел 3 матча за киевлян в УПЛ, 1 в Суперкубке и 2 в Лиге чемпионов.