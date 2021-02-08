Луческу сфотографировался с тренером сборной России

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу встретился с наставником сборной России Станислав Черчесовым.

Встреча состоялась в Турции, где киевляне проводят тренировочный сбор. Фото выложил официальный Twitter сборной России.

Часть российских клубов проводят сборы в Турции. Наставник национальной команды приехал посмотреть кандидатов.

Луческу работал в чемпионате "России". В сезоне 2016/2017 возглавлял "Зенит". Под руководством румынского тренера команда заняла 3-е место в чемпионате.

Автор: Твиттер РФС Станислав Черчесов и Мирча Луческу

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С лета 2020 года Мирча Луческу возглавляет "Динамо". В Украине румын также 12 лет работал с "Шахтером".