Луческу с Суркисом поужинают в ресторане

Переход Луческу стал информационной бомбой. Фото Рейтер

Сегодня новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу празднует свое 75-летие. Румынского специалиста уже поздравили "Шахтер" и "Динамо".

В день своего 75-летия Мирча Луческу проведет ужин с семьей президента "Динамо" Игоря Суркиса и сотрудниками клуба, сообщает Sport.ro.

Завтра у румынского специалиста встреча с игроками команды.

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Луческу возглавил киевскую команду 23 июля. Раньше он 12 лет возглавлял "Шахтер".