Луческу публично раскритиковал своего предшественника в "Шахтёре"

Мирча Луческу остался не доволен работой своего преемника в "Шахтере"

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал выступления "горняков" под руководством также экс-тренера команды Паулу Фонсеки.

"Три года "Шахтер" не вводил молодых игроков. Вообще. Фонсеку интересовала лишь победа в чемпионате. Если ты хочешь иметь команду на будущее, тебе нужно рисковать и менять игроков. 4-5 человек нужно менять и наигрывать молодых. Если ты так не делаешь, как тогда дождешься прогресса?

Хочешь добиваться результата, ставь тех же 11 человек и будешь иметь результат. Но, потом начнутся большие проблемы. У меня Ракицкий начал играть в 17 лет, и мы поняли, что можем отпустить Чигринского. Сейчас такая же ситуация у Матвиенко, Борячука. Но Фонсека им не доверял. У его играли 12-14 опытных игроков. Да, он выигрывал чемпионат. Но, когда ты работаешь в клубе, нужно думать не о сиюминутном результате, а о перспективе.

Своей философией ты строишь команду на десять лет. И игроки знают, что им делать, потому что движутся в одном направлении", — отметил Луческу в эфире программы "Профутбол" на канале "2+2".

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После "Шахтера" Луческу работал в "Зените", а также в сборной Турции, которую покинул в феврале 2019 года.