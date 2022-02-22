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вторник, 22 февраля 2022 12:06

Луческу просматривает бразильских легионеров

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Луческу просматривает бразильских легионеров
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" может усилить состав двумя легионерами из Бразилии.

Наставник команды Мирча Луческу просматривает бразильских футболистов "Сан-Паулу" Игоря Гомеса и Родриго Нестора.

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"По поводу новичков "Динамо". Есть интерес киевлян к бразильским футболистам, о которых сейчас говорят. Однако на уровне разговоров. Окончательное решение по этим футболистам будет принимать Луческу. Ему селекционная служба подготовила информацию. Он пересматривает, у него на столе лежат все записи по этим игрокам. Он должен решить, вести переговоры с этими футболистами или нет. На данном этапе решение принимает главный тренер. Есть другая история. Сами футболисты не настолько радужно воспринимают предложения из Украины. Потому что можно подписать, а потом возвращаться. Это определенная проблема. Поэтому сейчас говорить, что будет трансфер этих футболистов в киевское Динамо, рано", - рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Динамо" занимает второе место в УПЛ. 26 февраля подопечные Луческу сыграют первый матч второй части сезона против "Ингульца".

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