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вторник, 11 мая 2021 21:01

Луческу показал все недостатки "Шахтёра"

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Луческу показал все недостатки &quot;Шахтёра&quot;
"Динамо" вигало чемпионат впервые за 5 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Чемпионом Украины сезона-2020/21 стало киевское "Динамо". Команда Мирчи Луческу лидировала на протяжении всего чемпионата и смогла одержать чемпионский титул впервые за пять лет.

Главный рецепт победы - наставник команды Луческу. Румынский тренер добавил команде дисциплины и рациональности. Киевляне отказались от зрелищности ради достижения результата. Команда играла очень просто, но надежно. Соперники понимали, чего ждать от "Динамо", но ничего не могли с этим сделать. Не важно, какая была кадровая ситуация. Мог не играть Виктор Цыганков или были другие потери. Динамовцы играли так, как этого хотел Луческу.

В один момент казалось, что команда достигла свои потолки и не сможет развиваться дальше, или молодые игроки не выдержат давления чемпионской гонки. Но в ответственный момент динамовцы брали свои очки, где от них ждали потерь. Луческу находил нужные слова и решения для мотивации и борьбы с давлением. Киевляне даже недобрали несколько очков по ходу сезона. Ошибка вратаря и удаления Сергея Сидорчука испортило первый матч против "Шахтёра". В домашних матчах против "Зари", "Колоса", "Десны" были ближе к победе. Уже после одержания титула не настроились на "Мариуполь".

Игра "Динамо" не зависела от Цыганкова

"Шахтёр" откровенно провалил сезон. Казалось, что дончане наберут по ходу чемпионата, но какой-то внятной картинки так и было. Не нужно валить все на Луиша Каштру. Португальском тренеру банально не хватило авторитета в команде. Причины неудач - системный сбой. Многие проблемы откладывались на потом. В один момент они все дали о себе знать.

Без желания играть был Тайсон. Марлос, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Исмаили начали терять из-за возраста и имели проблемы со здоровьем. Лучшие времена этих футболистов уже прошли. Они банально не способны показывать тот уровень, который у них был раньше. Лидеров нельзя назначить. Ими становятся. Конечно, Додо, Манор Соломону, Тете нужно время. Они пока не готовы взять на себя ответственность в плане результата.

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Отдельные позиции требуют усиления. "Шахтйр" пробовал четыре различных игрока на позиции левого защитника. Ни один из них не впечатлил. Проблемы в центре защиты, проявляют себя даже на уровне середняков УПЛ. Отсутствие хоть какой-то альтернативы Степаненко в опорной зоне и Мораесом в атаке. После ухода Тайсона некому играть на позиции атакующего полузащитника. Приход Луческу в "Динамо" обнаружил много проблем в стане "горняков". Не нужно считать, что новый тренер быстро их решит. Переходный период для "Шахтёра" может затянуться.

"Заря" выиграла бронзовые награды. Старт сезона был провальным, но дальше команда начала стабильно набирать очки. Финансовая ситуация в клубе улучшилась. Футболисты начали думать только о футболе. Тренерского таланта Виктора Скрипника хватило, чтобы второй год подряд выиграть "бронзу", но качества игроков "Зари" недостаточно для борьбы за более высокие места.

Виталий Буяльский был лучшим игроком прошлого сезона

Большего ждали от "Десны" и "Ворсклы". Обеим командам не хватило стабильности. Хорошие матчи менялись провалами. Если Юрий Максимов работает только второй сезон в Полтаве, то похоже Александр Рябоконь просто себя исчерпал в Чернигове. Похожая ситуация в "Александрии", когда время пребывания в команде Владимира Шарана подошло к концу. Тренер не может уже ничего нового дать игрокам, а футболисты требуют новых вызовов.

Смог удивить "Колос". Команда из Коваливки финишировала четвертой. Мотивация и желание не выдумывать ничего лишнего позволили команде Руслана Костишина подняться в турнирной таблице.

Похоже, что "Днепр-1" нашло своего тренера. Игорь Йовичевич во втором круге смог поднять команду с последнего места в середину таблицы. Появилась игра и исполнители. Не зря Артём Довбик получает вызов в сборную Украины.

Борьбы за выживание не получилось. "Минай" выглядел обреченным весь второй круг. У команды не было никакой игры. Не набирали очки в матчах с прямыми конкурентами. Ничего не дал приход Артёма Милевского. После отставки Василия Кобина удержать ситуацию уже было невозможно. Вопрос в том, будет жить клуб дальше вообще?

Лучший игрок чемпионата? Выбирать особо не из с кого. В "Шахтёре" формируются новые лидеры, а Цыганков так и не вышел на новый уровень. Поэтому Виталий Буяльский. Он олицетворение игры лучшей команды сезона - без класса, зато трудолюбивый, настойчивый и выносливый.

В сезоне 2020/21 в чемпионате будет 16 команды. Клубы по классической системе в два круга определят чемпиона.

По результатам ​​прошлого сезона "Динамо" вышло в Лигу чемпионов. "Шахтер" будет играть в квалификации. "Заря" будет представлять Украину в Лиге Европы. В вновь турнире Лига Конференции будут играть "Колос" и "Ворскла".

Финал Кубка Украины состоится 13 мая в Тернополе. "Динамо" сыграет против "Зари". Начало матча в 19:00.

Автор: Сергей Тищенко
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