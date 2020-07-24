Луческу определился с тренерским штабом в "Динамо"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: Александр Попов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился со своими помощниками.

Первым ассистентом Луческу станет Александр Спиридон, работавший с румыном в "Шахтере" и "Зените", сообщает "Главком".

Тренером вратарей останется Михаил Михайлов, который работал в штабе Алексея Михайличенко и Александра Хацкевича.

Изменения состоятся в аналитическом и научном отделе, куда будут приглашены новые специалисты.

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. Румынский тренер подписал контракт с киевским клубом на два года