Луческу определился с тренерским штабом в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился со своими помощниками.
Первым ассистентом Луческу станет Александр Спиридон, работавший с румыном в "Шахтере" и "Зените", сообщает "Главком".
Тренером вратарей останется Михаил Михайлов, который работал в штабе Алексея Михайличенко и Александра Хацкевича.
Изменения состоятся в аналитическом и научном отделе, куда будут приглашены новые специалисты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркис не пожалел денег на зарплату Луческу
Мирча Луческу возглавил "Динамо" 23 июля. Румынский тренер подписал контракт с киевским клубом на два года
Комментарии