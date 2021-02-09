Луческу определился с основным форвардом "Динамо"

Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме". Фото: ФК "Динамо".

Артем Беседин будет основным форвардом "Динамо" во 2-й части сезона.

Нападающий смог себя проявить лучше на зимних сборах за Владислава Супрягу и Назария Русина, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире "ЦиганикLive".

"Основным форвардом "Динамо" на 2-ю часть сезона будет Беседин. Это, я думаю, понятно и со всех товарищеских поединков, которые играли "Динамо" на сборах.

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Это ясно из того, как Мирча Луческу относится к Беседину. Румынский тренер киевлян - хороший психолог. Он понимает, что Артем хочет поехать на Евро. У него будет желание, которое он не использовал в прошлом году, оно будет просто загоризонтным. Эта мотивация для наставника "Динамо" будет главным фактором. Именно, понимая эту мотивацию Беседина, Луческу доверится этому форварду по крайней мере в первых матчах. Он даст Артему возможность сыграть с первых минут, чтобы тот вернул форму и уверенность", - сказал журналист.

13 февраля "Динамо" сыграет с "Олимпиком" в 1-м матче 2-го круга УПЛ. Начало игры в 17:00.