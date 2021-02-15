Луческу официально отправили в отставку

Мирча Луческу и его сын Разван. Фото: Ziaruldevrancea.ro

Чемпион Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" объявил об отставке наставника команды 51-летнего Развана Луческу.

Решение об увольнении сына наставника "Динамо" Мирчи Луческу было принято из-за неудачных результатов команды в последних матчах, сообщает Twitter аравийского клубу.

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С "Аль-Хиляль" румын становился победителем местной Лиги чемпионов и чемпионом Саудовской Аравии. Однако последние результаты команды оставляли желать лучшего - после поражения в Суперкубке страны команде "Аль-Наср Рияд" - 0:3, подопечные сына тренера киевского "Динамо" проиграли "Абха" - 2:3, "Дамаку" - 1:0, сумев обыграть только последнюю команду первенства "Аль-Айн" - 0:5.

Луческу-младший работал с "Аль-Хиляль" с лета 2019 года.

Разван Луческу возглавлял сборную Румынии, румынские "Брашов", "Рапид", греческие "Ксанти" и ПАОК.