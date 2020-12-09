Луческу одолел Реброва его оружием: почему "Динамо" победило "Ференцварош"

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 963
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 810
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 342
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 1836
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 567
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 639
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3033
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1611
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1656
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Луческу одолел Реброва его оружием: почему "Динамо" победило "Ференцварош"
Луческу одолел Реброва его оружием: почему "Динамо" победило "Ференцварош"
Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории
Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории
Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира
Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира
"Динамо" упустило победу над "Ференцварошем
"Динамо" упустило победу над "Ференцварошем
Как "Шахтер" отстоял ничью с "Интером"
Как "Шахтер" отстоял ничью с "Интером"
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 639
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3033
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1746
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 171
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 00:34

Луческу одолел Реброва его оружием: почему "Динамо" победило "Ференцварош"

1 Комментировать
Луческу одолел Реброва его оружием: почему &quot;Динамо&quot; победило &quot;Ференцварош&quot;
Денис Попов забил единственный мяч в матче. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 6-м туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцарош" - 1:0. Что нужно знать о матче?

Команды не имели кадровых проблем. Оба наставника могли рассчитывать на сильнейших игроков. Единственным исключением стал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, который восстанавливается от травмы. Киевляне уже привыкли к его отсутствию.

"Ференцварош" играл первым номером. Гостям нужно было забивать. Команда Сергея Реброва владела инициативой, высоко присингувала соперника. Мирча Луческу избрал тактику ожидания. Хозяева не форсировали события на поле. При потере мяча сразу возвращались на свою половину поля. Максимально забирая любое пространство для соперника.

"Динамо" проиграло середину поля. У хозяев поля абсолютно ничего не получалось в полузащите. Не удавалось комбинировать. При прессинге от соперника возникало много ошибок. Николай Шапаренко имел персональную опеку. Сергей Сидорчук и Денис Гармаш много ошибались в передачах и были скованы риском получения карточек.

Украинцы "Ференцвароша" провели по-разному матч. Александр Зубров был одним из самых активных игроков на поле. Брал инициативу на себя, пытался обострять. Игорь Харатин допустил ошибку во время забитого мяча проиграв единоборство Денису Попову.

При потере мяча подопечные Луческу сразу возвращались на свою половину поля. Максимально забирая любое пространство для соперника

Арбитр мог назначить пенальти в ворота "Динамо". При ничейном счете мяч дважды попадал в руку игрока "Динамо" в своей штрафной, но шведский арбитр в обоих эпизоды не усмотрел нарушение правил.

Игра завершилась после забитого мяча. Если при счете 0: 0 "Ференцварош" активно шел вперед и пытался давить, то после пропущенного гола команда Реброва опустила руки. Гости потеряли уверенность в себе и веру в положительный результат.

Динамовцы были пассивными в атаке. Первый момент у ворот соперника киевляне создали только после часа игры. Попов забил после стандарта. Вратарь "Ференцвароша" весь матч провел без работы.

Луческу переиграл Реброва его оружием. "Динамо" отдало инициативу сопернику понимая, что игра первым номером является слабым местом "Ференцвароша". Гости фактически ничего не смогли серьезно создать у ворот Георгия Бущана имея только полумоменты после ошибок динамовцев. Луческу сыграл в стиле, в который обычно играет "Ференцварош". Насатавник "Динамо" максимально упростил игру понимая важность результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" прогрессирует, мы на правильном пути – Луческу

"Динамо" с 4 очками смогло занять 3 место в группе Лиги чемпионов и выйти в 1/16 Лиги Европы.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луческу одолел Реброва его оружием: почему "Динамо" победило "Ференцварош"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 18990
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 11260
10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах
10 дней не появляется на службе: контрактница Нацгвардии исчезла при загадочных обстоятельствах Просмотров: 10503
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 8226
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 6867
Спорт
"Динамо" прогрессирует, мы на правильном пути – Луческу
"Динамо" прогрессирует, мы на правильном пути – Луческу Просмотров: 27
"Динамо" компактно оборонялось – Ребров
"Динамо" компактно оборонялось – Ребров Просмотров: 27
Украина начнет отбор на Кубок мира матчем с Францией
Украина начнет отбор на Кубок мира матчем с Францией Просмотров: 117
"Динамо" победило "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы
"Динамо" победило "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы
 Просмотров: 1071
Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории
Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории
 Просмотров: 504
Больше всего комментируют
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2
Россияне вывели на передовую танки
Голосов: 518
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть