Луческу не был первым в списке кандидатов на пост тренера "Динамо" - журналист

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Румынский тренер Мирча Луческу не был главным кандидатом на пост наставника "Динамо".

Для Игоря Суркиса приоритетным вариантом было возвращение Сергея Реброва, но наставник "Ференцвароша" не захотел возвращаться в Украину.

"Сначала сделали предложение Сергею Реброву. Он взял время на размышления, но отказался. Почему - это известно только самому Реброву. Потом сделали предложение Луческу.

Насколько я понял, Луческу и Суркис быстро договорились о двухлетний контракт. В списке были другие тренеры, но первым был Ребров, а вторым Луческу.

Ребров отказался, Луческу согласился, поэтому другие отпали", - рассказал журналист в своей программе "Цыганик Live".

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Президент "Динамо" Игорь Суркис отправил тренерский штаб Алексея Михайличенко в отставку на второй день после завершения сезона. Новым тренером команды стал Мирча Луческу, который подписал контракт с командной на два года.