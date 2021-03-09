Луческу назвал фаворита противостояния "Рома" - "Шахтер"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает фаворитом пары 1/8 Лиги Европы "Шахтер" - "Рома" итальянскую команду.

По мнению румынского тренера, команды одинакового уровня, но "Рома" имеет определенное преимущество.

"Это 2 отличные команды. Шансы 50 на 50, возможно, с небольшим преимуществом "Ромы".

В "Шахтере" все еще есть большие таланты. Мы начали цикл развития бразильцев, который клуб успешно проводит. "Шахтеру" будет сложно в полузащите, ведь травмированные Тарас Степаненко и Максим Малышев. Но у них есть Маркос Антонио и Алан Патрик.

Я слежу за серией А. "Рома" тоже растет, у них есть интересные молодые игроки. Паулуо Фонсека добивается хороших результатов, но ему нужно обратить внимание на старую гвардию "Шахтера", ведь она по-прежнему конкурентоспособна и имеет опыт, который поможет", - сказал Луческу в комментарии Corriere dello Sport.

1-й матч между "Шахтером" и "Ромой" состоится 11 марта в Риме. Через неделю команды сыграют в Киеве. Мирча Луческу 12 лет возглавлял "Шахтер". Летом 2020-го подписал контракт с "Динамо" на 2 сезона