Луческу настаивает на подписании хорватского форварда

Кристиан Ловрич мог мрейти в "Динамо" зимой. Фото: vecernji.hr

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу все еще заинтересован в подписании хорватского нападающего "Горицы" Кристияна Ловрича.

По информации ресурса Meta-Ratings.com.ua, Луческу хочет, чтобы "Динамо" продолжило переговоры с "Горицей" летом, и в следующее межсезонье Ловрич перешел в состав украинской команды.

Ранее сообщалось, что хорват мог перейти в "Динамо" в зимнее трансферное окно. Как сообщает источник, украинский клуб хотел снизить цену за форварда до €2,5 млн, тогда как "Горица" просила €2,8 млн.

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В этом сезоне Ловрич сыграл за "Горицу" 25 матчей, в которых забил 15 голов. 16 марта 2021 года футболист оформил дубль в ворота "Хайдука" в матче Кубка Хорватии. Ранее "Динамо" отдало в аренду варшавской "Легии" нападающего Назария Русина.