Луческу надеется на Буяльского в матче против "Ференцвароша"

Мирча Луческу еще не побеждал из "Динамо" в Лиге чемпионов. Фото Рейтер

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что надеется вернуть в состав Виталия Буяльского.

"Важно победить и выйти в евровесну, чтобы с нами считались, чтобы нас уважали, чтобы наша молодая команда росла, – сказал Луческу. – Нужно изменить свое отношение ко 2-му тайму, как это было в Будапеште, когда мы вели 2:0, но начали больше играть индивидуально, а не командно. Из-за этого часто теряли мяч, чем дали сопернику преимущество. "Ференцварош" воспользовался этим и вернулся в игру, забили голы. Нам нужно изменить отношение и не повторить этих ошибок.

Думать и играть нужно только на победу, других вариантов у нас нет. Но не надо забывать, что "Ференцварош" – крепкая команда. Они не просто так вышли в группу ЛЧ. Может, разница между нами и топовыми командами нашей группы все-таки есть. Мы с венграми команды примерно одного уровня.

Я еще не теряю надежду восстановить Буяльского к матчу. Возвращаются в общую группу после дисквалификаций Забарный и Сидорчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы покажем свою лучшую игру – нападающий "Ференцвароша"

Матч "Динамо" – "Ференцварош" начнется в 22:00. Текстовая трансляция на нашем сайте.