"Луческу категорически против": открыли переписку братьев Суркисов

Брат президента "Динамо" Игоря Суркиса в Верховной Раде занимался трансферной политикой киевского клуба.

Григорий Суркис получил сообщение, что главный тренер киевлян Мирча Луческу против подписания Рикарду Алвиша, сообщает "Апостроф".

"Только что говорил с Луческу по Рикарду Алвишу, он категорически против даже просмотра этого игрока. Он ему [закрыто пальцем слово] нравится", - говорится в сообщении.

Есть 3 игрока, которых зовут Рикарду Алвеш. 27-летний атакующий хавбек с опытом выступлений за "Беленсенеш", "Портимоненсе", "Рапид" Бухарест, "Олимпию" и "Оренбург". Сейчас свободный агент. Также 29-летний центрбэк из "Тондела", ранее играл за "Маритиму", "Конкордия", "Астру" и "Лейшоеш". Еще есть 21-летний свободный агент, выступавший за "Лулетано", "Дигенис Морфу" и "Фаренсе". Играет атакующего хавбека.

Автор: Апостраф

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"Динамо" проводит подготовку к сезону. 31 января команда Мирчи Луческу сыграет против чемпиона Болгарии "Лудогорца".