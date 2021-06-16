Луческу избавился от обладателя Кубка мира

Сергей Булеца два следующих сезона будет играть за "Зарю". Фото: ФК "Заря"

Полузащитники "Динамо" 22-летний Сергей Булеца и 23-летний Ахмед Алибеков покинули киевский клуб.

Оба футболиста следующие два сезона проведут в составе "Зари" на правах аренды, сообщает сайт луганского клуба.

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Футболисты не входят в планы Мирчи Луческу, который в предсезонных сборах планирует дать шанс проявить себя всем арендованным игрокам и перспективной молодежи.

Прошлый сезон Булеца играл за "Днепр-1" на правах аренды, а Алибеков в аналогичном статусе выступал в Чехии за "Слован" и России за "УФУ".

Сергей Булеца является обладателем молодежного Кубка мира-2019. Он был одним из лидеров команды Александра Петракова. Прошлый сезон "Заря" завершила на третьем месте и будет играть в квалификации Лиги Европы.