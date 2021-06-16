Луческу избавился от обладателя Кубка мира

Полузащитники "Динамо" 22-летний Сергей Булеца и 23-летний Ахмед Алибеков покинули киевский клуб.
Оба футболиста следующие два сезона проведут в составе "Зари" на правах аренды, сообщает сайт луганского клуба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два защитника "Динамо" заинтересовали "Наполи"
Футболисты не входят в планы Мирчи Луческу, который в предсезонных сборах планирует дать шанс проявить себя всем арендованным игрокам и перспективной молодежи.
Прошлый сезон Булеца играл за "Днепр-1" на правах аренды, а Алибеков в аналогичном статусе выступал в Чехии за "Слован" и России за "УФУ".
Сергей Булеца является обладателем молодежного Кубка мира-2019. Он был одним из лидеров команды Александра Петракова.
Прошлый сезон "Заря" завершила на третьем месте и будет играть в квалификации Лиги Европы.
Комментарии