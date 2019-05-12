Луческу и Лобановский - в тройке самых титулованных тренеров в истории футболу

Валерий Лобановский даже после смерти продолжает получать признание

Бывший тренер "Шахтера" занял второе место, а легендарный наставник "Динамо" - третье

Издание "Goal.com" опубликовало список самых титулованных клубных тренеров. Второе место занял румынский специалист Мирча Луческу, на счету которого 32 трофея.



Третий в списке легендарный тренер Валерий Лобановский, который выиграл с киевским "Динамо" 30 трофеев. А первое место удерживает Алекс Фергюсон, который за карьеру завоевал 49 титулов.

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Отметим, что в 10-ку также попали Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола, у них по 25 трофеев.