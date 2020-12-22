Луческу хотел пригласить Зинченко

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу хотел видеть Александра Зинченко в составе своей команды.
Бывший глава селекционной службы "Зенита" Антон Евменов вспомнил сорван переход украинского футболиста в 2016 году.
"Да, я вел переговоры по этому трансферу, сам несколько раз летал в Уфу. На тот момент главный тренер "Зенита" Луческу говорил, что этот футболист необходим клубу.
Но цена была высокая. Пока мы думали о сумме, украинец перешел в "Манчестер Сити", - сказал Евменов в эфире телеканала "Матч премьер".
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Александр Зинченко присоединился к "Ман Сити" летом 2016 года, перебравшись с российской Уфы за €2 млн. В текущем сезоне украинец провел за "Манчестер Сити" 5 матчей, а не отметившись результативными действиями.
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