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суббота, 16 октября 2021 13:20

Луческу хочет купить защитника из Румынии

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Луческу хочет купить защитника из Румынии
Буркэ интересуются кубы из Персидского залива. Фото: "Клуж"

Защитник "Клужа" Андрей Буркэ может оказаться в киевском "Динамо".

Игрока еще летом хотел видеть в команде главный тренер киевлян Мирча Луческу. Правда, трансфере не состоялся из-за травмы игрока, сообщает Prosport.ro.

На данный момент 28-й летний футболист уже в строю и играет в основе "Клужа". По нему уже делал предложение команда из ОАЭ "Аль-Айн".

Контракт Буркэ с "ЧФР Клуж" рассчитан до лета 2022 года. зимой он может вести переговоры с другими клубами.

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"Динамо" может купит защитника из-за травм своих игроков. В киевлян долгое время восстанавливался из-за травмы защитники Никита Бурда, а сейчас третий месяц пребывает в лазарете центральный защитник Денис Попов.

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Дата
16
октября

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