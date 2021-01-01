Луческу хочет избавиться от скандального форварда "Динамо" - источник

Жерсон Родригес уже 2 сезон играет за "Динамо". Фото: ФК "Динамо".

Форвард "Динамо" 25-летний Жерсон Родригес может покинуть киевский клуб.

Жерсон находится в списке игроков, которые не нужны главному тренеру "бело-синих" Мирчи Луческу, сообщает телеграмм канал "Футбольный рыцарь".

У футболиста так называемый "тяжелый контракт", что ложится бременем на финансовую ведомость клуба. Ожидается, что футболист покинет клуб до лета.

Родригес конкурирует за место правого полузащитника с Виктором Цыганковым.

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Жерсон Родригес перебрался в "Динамо" летом 2019-го года. Но не смог закрепиться в команде. Скандалил с тогдашним наставником Алексеем Михайличенко, за что был отправлен в дубль. И подозревался в нарушении спортивного режима. Выступая в Турции побил капитана своей команды "Ангаранюджу".