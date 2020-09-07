Луческу готов отпустить форварда "Динамо" в Италию

Владислав Супряга близок к переезду в Серию А. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не против перехода форварда команды Владислава Супряги в итальянскую Серию А.

В услугах нападающего активно заинтересована "Болонья", которая уже имеет согласие на переход от игроков, сообщает Corriere dello Sport.

Наставник "Динамо" Луческу не будет возражать, если футболист перейдет в "Болонью". Теперь руководителям итальянского клуба нужно будет договориться с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Киевский клуб хочет за своего игрока не менее 15 млн евро.

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В текущем сезоне Владислав Супряга сыграл в 2 матчах и забил 1 гол.