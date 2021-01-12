Лопес стал на защиту Ломаченка

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

Бывший соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес стал на защиту украинца.

Американский боксер не понимает, почему Ломаченка так критикуют после поражения в очном поединке.

"Болельщики несправедливо забыли о Ломаченко. Они поддерживали его все время. Почему же они не рядом с ним сейчас? Потому что он проиграл?

Но Ломаченко потерпел поражения не от мешка, он сражался против бойца, который знает, что делает на ринге. У меня оказались крупнейшие яйца в легком весе. Знаете почему? Потому что я вышел на бой, несмотря на то, в какую цену это обошлось.

Я думаю, многим нужно остановиться и отдать должное Ломаченку. Я все еще думаю, что он побьет всех остальных бойцов. Поэтому я и поставил его на 2-е место в легком весе",- цитирует Лопеса IFL TV.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теофимо Лопес назвал своих потенциальных соперников

В ночь с 17 на 18 октября 2020-го Теофимо Лопес победил Василия Ломаченка единогласным решением судей.