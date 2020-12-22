Лопес разочарован Ломаченко

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес разочарован тем, что Василий Ломаченко не хочет признать свое поражение в бою с американцем.

Ломаченко заявил, что он не проиграл Лопесу, а судьи были на стороне американца.

"Я знал, что он, вероятно, придумает оправдания за травмы или что-то подобное. Или что он, наверное, слишком стар и собирается уйти на пенсию. Был большой переполох перед боем, и я знал, что какие-то реплики они собираются бросать в мою сторону, когда я побью этого парня.

Однако то, что Ломаченко недавно выступил с таким заявлением, меня это бесспорно шокировало. Это меня удивило, но в то же время, я имею в виду, что еще я могу ожидать от парня, который ушел, не сказав, что он сделал не на пресс-конференции после боя? Он ни перед кем не появлялся. Так что я думаю, что эти утверждения просто показывают, какой он на самом деле человек", - сказал Лопес в комментарии BoxingScene.

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17 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу единогласным решением судей.