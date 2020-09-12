Лопес победит Ломаченко в четвертом раунде – экс-чемпион мира

Бой между Ломаченко и Лопесом состоится 17 октября. Фото Top Rank

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Джеймс Тони поделился ожиданиями от боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, который состоится 17 октября:

"Я не удивлен, что Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой. Это отличный поединок. Я в дальнейшем доверяю своему чутью. Теофимо Лопес победит нокаутом. Ему понадобится четыре раунда.

Лопес мощный парень. Для Ломаченко это будет совсем другая ситуация. Теофимо - адский боец. Ему необходимо четыре-пять раундов, и бой завершится".

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Бой Ломаченко с Лопесом назначено на 17 октября.