Ломаченко знает, что его время кончается – Лопес

Василий Ломаченко поднялся в ринг к Лопесу после боя американца с Комми

Потенциальный соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес считает, что победа над украинцем ускорит его становление в статусе суперзвезды бокса:

"Вот как мы смотрим на все это: я собираюсь стать большой звездой. Но единственная разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, мое восхождение на вершину будет более быстрым". Сообщает sport.ua

Лома вскоре закончит, он уже семь лет выступает на профи-ринге, стараясь изо всех сил творить историю. Он знает, что его время на исходе.

Мне 22 года, меня ждет долгая карьера. Если я столкнусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс моего становления как суперзвезды. Я с нетерпением жду возможности шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми".

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Бой Ломаченко с Лопесом может состояться в апреле или мае.