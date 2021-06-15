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вторник, 15 июня 2021 15:52

Ломаченко заявил, что Лопес боится с ним в дальнейшем драться

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Ломаченко заявил, что Лопес боится с ним в дальнейшем драться
Василий Ломаченко остался без ни одного чемпионского пояса. Фото: Twitter.com/trboxing

Украинский боксер 34-летний Василий Ломаченко заявил, абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес боится с ним драться.

Ломаченко считает, что Лопес не даст ему шанс на реванш и изменит весовую категорию.

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"Они с отцом понимают, что выиграли этот бой. Если будет реванш, то у них будут проблемы. И теперь они планируют пойти в следующую весовую категорию. А о реванше говорить не хотят", - сказал Ломаченко в эфире своего Instagram.

18 октября Василий Ломаченко проиграл единогласным решением судей бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу Теофимо Лопесу. После поединка украинец заявил, что боксировал с травмой, и судьи не были объективны.

Следующим соперником Ломаченко станет японец Накатани. Поединок состоится 26 июня в США.

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15
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