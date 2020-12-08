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вторник, 08 декабря 2020 11:09

Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира

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8 декабря 2018 года украинец Василий Ломаченко на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке, США, победил пуэрториканца Хосе Педраса. Он впервые в карьере стал объединенным чемпионом мира. Уроженец Белгород-Днестровского на Одещине к своему титулу WBA Super в легком весе добавил пояс WBO, которым владел соперник.

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В течение боя Василий Ломаченко имел преимущество над соперником и победил его единогласным судейским решением по итогам 12-ти раундов - 117:109 дважды и 119:107. В 11-м раунде Ломаченко дважды отправлял Педраса в нокдаун ударами по корпусу, но добить не смог. Пуэрториканец прервал серию досрочных побед Ломаченко, которая насчитывала 8 боев. Последний раз до этого украинец выигрывал по очкам в ноябре 2014-го.

Поединок с Педрасой стал для Ломаченко первым после перенесенной операции на плече. Он показал, что с каждой новой категорией - а для Ломаченко это уже была 3-я - ему все труднее добывать победы. Соперники здесь заметно крупнее Василия.

- Ломаченко - действительно боксер с высоким IQ - в октябре 2020 года рассказал для Espn.com Хосе Педраса. - Он адаптируется к стилю каждого соперника. Я использовал несколько стратегий в бою с ним. Каждый раз, когда он начинал доминировать, я менял их, но он тут же адаптировался. Кроме того, Ломаченко всегда подходит к бою в потрясающей физической форме. Это помогает ему делать смещение в стороны и делает его еще более сложным боксером.

Ломаченко - действительно боксер с высоким IQ

После боя с Педрасой Ломаченко заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему надо было завоевать еще 2 титула. 1-й он выиграл 31 августа 2019 года на O2 Arena в Лондоне, Великобритания, победив британца Люка Кэмпбелла. А со 2-м не сложилось. В бою за "абсолюта" 17 октября 2020-го на MGM Grand в Лас-Вегасе, США, Василий уступил американцу Теофимо Лопесу.

Для Ломаченко бой против Педрасу был 13-м среди профессионалов за чуть более 5 лет профи-карьеры.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
08
декабря

Ломаченко сделал первый шаг к званию абсолютного чемпиона мира

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