Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом

20 декабря 2012 года на Олимпийской базе в Конча-Заспе состоялась открытая тренировка боксеров команды "Украинские атаманы", которая готовилась к следующему матчу в третьем сезоне Всемирной серии бокса (WSB). В мероприятии приняли участие триумфаторы Олимпийских игр в Лондоне - олимпийские чемпионы Василий Ломаченко и Александр Усик, серебряный призер Денис Беринчик и бронзовый призер Александр Гвоздик.

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После тренировки боксеры пообщались с журналистами. Больше всего интересовало, когда самый титулованный украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко перейдет в профессиональный бокс.

– Завершаю сезон во Всемирной серии бокса и после мая ухожу в профессионалы, – коротко ответил. - Не могу сказать, будет ли это украинский клуб или зарубежный. Пока на этот счет больше ничего сказать не могу.

По итогам третьего сезона WSB дебютанты турнира "Украинские атаманы" заняли второе место

11 января 2013 года украинская команда в Киеве со счетом 4:1 победила "British Lionhearts". Победы в составе нашей команды одержали Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Александр Усик и Александр Стрецкий. Единственное поражение потерпел Иван Ильницкий. По итогам третьего сезона WSB дебютанты турнира "Украинские атаманы" заняли второе место, уступив в финале казахстанской команде "Astana Arlans". А Ломаченко выиграл все 6 своих поединков в составе "Атаманов".

После окончания третьего сезона WSB, в мае 2013 года, Василий Ломаченко официально объявил о переходе в профессионалы. А 26 июля 2013 года он сообщил, что подписал контракт с одной из ведущих промоутерских компаний мира Top Rank. Сотрудничество с этой промоутерской компанией 90-летнего Боба Арума продолжается. Украинский боксер стал чемпионом мира по трем весовым категориям. В 2018-2019 годах считался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.