Ломаченко проведет бой за абсолютное чемпионство в Нью-Йорке

Украинский боксер, франчайзинговый чемпион WBC в легком весе Василий Ломаченко проведет бой за абсолютное чемпионство в легком весе с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.
Бой состоится 30 мая в Нью-Йорке в Мэдисон-сквер-гарден, сообщает LomUs в Instagram.
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Поединок пройдет по системе PPV и будет транслироваться на телеканале ESPN.
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Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial
31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.
У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF, который взял Теофимо Лопес.
15 декабря 2019 года сообщалось, что Лопес нокаутировал Ричарда Комми. Ломаченко прокомментировал этот бой.
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