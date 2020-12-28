"Ломаченко не хотел оказаться в нокауте" - отец Лопеса

Батько Теофімо Лопеса працює тренером сина. Іnstagram.com/teofimolopez

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса вспомнил победу сына над украинцем Василием Ломаченко.

По словам Теофимо Лопеса-старшего, если бы украинский боксер пошел в атаку, то быстро оказался бы на полу ринга.

"Я прямо скажу, что думаю о поединке с Ломаченко. Я считаю, что он не хотел оказаться в нокауте. Я предполагал, что Ломаченко будет нокаутирован в 5-м или 6-м раунде.

Если бы Ломаченко принял чертов бой в 1-м раунде, а не после 8-го, то оказался бы в нокауте в 5-м или 6-м. Вы видели, что мой сын с ним делал.

Каллум Смит в бою с Саулем Альваресом даже не пытался ничего сделать. Ломаченко попытался хотя бы в конце поединка, он рискнул всем. За это я отдаю ему должное. Он пошел на риск", - сказал Лопес-старший в интервью YouTube-канала PUNSH DRUNK BOXING.

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В ночь с 17 на 18 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопесу. Судьи единогласно отдали победу американцу.