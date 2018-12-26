Ломаченко назвал следующего соперника и место проведения боя

Британец Энтони Королла станет следующим соперником Ломаченко

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал о возможном бое против британца Энтони Кролла.

"Ничего пока не думаю. Сейчас все на праздники пошли, никто никакого четкого ответа не может дать - когда бой, с кем, у кого какие переговоры. Пока информацией не владею.

Если они говорят об этом поединке, он будет в США, в Англии он не будет проводиться", - сказал Ломаченко.

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Чемпион WBА в первом легком весе Джервонта Дэвис заявил, что он легко побьет Ломаченко.